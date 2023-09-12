Бомбардировщик Су-24 упал в Волгоградской области

В 5 км от хутора Лошки Калачевского района Волгоградской области потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Об этом сообщает местное издание v1.ru со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Су-24

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это был учебный вылет. Самолет был без боеприпасов, на земле разрушений нет. С пилотами, скорее всего, все плохо. Сейчас идет поисковая операция, людей ищут»,— рассказал собеседник издания.

Позже в Минобороны подтвердили факт крушения самолета. Бомбардировщик, отметили в ведомстве, выполнял полет без боекомплекта, передает «РИА Новости». Агентству в администрация района сообщили, что жертв среди местных жителей и разрушений на месте падения самолета нет.

По данным v1.ru, самолет пропал с радаров вскоре после вылета. Затем на земле были обнаружены три очага возгорания. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Успели пилоты катапультироваться или нет, неизвестно.