Минэнерго заявило о восстановлении поставок топлива в Крым

Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась, по заявлению Минэнерго. Об этом сообщает «РИА Новости».

Нефтеперерабатывающие заводы поставляют все виды топлива на полуостров, отметили в ведомстве. При этом в республике имеется запас дизельного топлива (на пять суток), бензина (на 10-12 дней), сжиженных газов (СУГ) (на 12 дней).

Как ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов, республика обеспечена дизельным топливом на четыре дня.

В конце августа текущего года ряд регионов столкнулся с дефицитом топлива. По заявлению Минэнерго, ситуация сложилась из-за загрузки логистических сетей в период курортного сезона.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Анастасия Донскова