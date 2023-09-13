Газопровод прошел мимо подрядчика

АО «Газпром газораспределение Краснодар» взыскало с подрядчика 166 млн руб., ранее выплаченных по контракту на строительство газопровода в район Западного обхода кубанской столицы. Газпромовская структура сначала приняла работы по акту, но в суде доказала, что сама построила объект. Эксперты отмечают, что в последнее время некоторые компании таким образом возвращают через суд средства, которые перестают быть целевыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заказчик доказал в суде, что большую часть работ по строительству газопро- вода он выполнил сам

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Заказчик доказал в суде, что большую часть работ по строительству газопро- вода он выполнил сам

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск АО «Газпром газораспределение Краснодар» к подрядной организации ООО «Абинстрой» из Абинска на 166 млн руб. по заключенному в 2020 году контракту на строительство газопровода. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Как следует из материалов дела, от ГРС-5 Краснодара до пункта редуцирования газа был сооружен газопровод высокого давления, а оттуда — нитка среднего давления до земельного участка на ул. Конгрессная, 5 (район пересечения Западного обхода с ул. Дзержинского). Стоимость проекта составляет 191 млн руб. Согласно условиям договора, структура «Газпрома» оплатила подрядчику аванс в размере 50% от цены контракта, а также приняла у него работы на 95 млн руб. Общая сумма перечислений составила 166,1 млн руб., говорится в документе.

Однако впоследствии комиссия заказчика установила, что часть работ по договору выполнило само АО «Газпром газораспределение Краснодар». В 2022 году компания направила подрядчику уведомление об аннулировании ранее подписанных актов с приложением новых о том, что ООО «Абинстрой» выполнило работы всего на 36 млн руб. Заказчик потребовал вернуть излишне уплаченные деньги. Отказ подрядчика выполнить требование стал основанием для иска.

В суде ответчик заявлял, что лично выполнил работы, и ссылался на то, что заказчик не имел к ним претензий при приемке. АО «Газпром газораспределение Краснодар» представило протокол нотариального осмотра сайта компании, где зафиксировано передвижение спецтехники истца в период действия договора по трассе прохождения строящихся газопроводов. Также общество предоставило служебные поручения, авансовые отчеты и путевые листы на строительную технику.

Чтобы определить объем и стоимость фактически выполненных ответчиком работ, суд назначил экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что установить данные объемы невозможно в связи с отсутствием исполнительной документации и журналов работ. Кроме того, экспертиза заключила, что зафиксированные на местности результаты работ оказались несопоставимы с данными рабочей документации, а это, в совокупности с отсутствием документов, не позволяет осуществить приемку построенного без повторного освидетельствования всего объема фактически выполненных работ на объекте. Однако, по мнению экспертов, стоимость такого освидетельствования сопоставима с общей стоимостью работ по контракту, что «ведет к утрате потребительской ценности результатов указанных работ» и фактически говорит об их нулевой стоимости.

Кроме того, суд положил в основу своего решения данные о выявлении налоговой службой фиктивности договора субподряда на выполнение части работ, который «Абинстрой» заключил с ООО «АССМП "Газовик"» на 21,5 млн руб., и о том, что подрядчик не предоставил по требованию налогового органа сведения о лицах и спецтехнике, привлекавшихся к работам.

В итоге арбитраж удовлетворил иск АО «Газпром газораспределение Краснодар», взыскав с подрядчика в пользу истца ранее выплаченные по контракту средства, а также 1,5 млн руб. неустойки.

В АО «Газпром газораспределение Краснодар» до вступления судебного акта в силу не стали комментировать "Ъ-Кубань", почему компания подписала акты на крупную сумму в отношении работ, которые выполнила сама.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Газпром газораспределение Краснодар» зарегистрировано в 1996 году в Краснодаре. По раскрытым данным за 2019 год, 74,99% его акций принадлежит АО «Газпром газораспределение». Организация занимается строительством и развитием системы газоснабжения Краснодарского края.

Юрист-эксперт в области договорных отношений рассказал "Ъ-Кубань" на условиях анонимности, что ему периодически приходится сталкиваться с практикой, когда та или иная организация выводит через различные договоры денежные средства, а впоследствии возвращает их через суд. «В результате деньги возвращаются в компанию уже не как целевые, а как экономия, и впоследствии могут направляться на иные цели, например, на закупку техники, капитальный ремонт или даже выплату премий», — отметил юрист. Также он обратил внимание на то, что ООО «Абинстрой» было учреждено в 2019 году, а к подрядчикам по подобным контрактам заказчики обычно предъявляют жесткие требования: опыт в выполнении таких работ, наличие соответствующего квалифицированного персонала, а также собственной спецтехники. О выводах относительно данного спора эксперт говорить воздержался.

Михаил Волкодав

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram