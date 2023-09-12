В Липецке открыли памятник Александру Невскому

Во вторник, 12 сентября в Липецке официально открыли памятник Александру Невскому. Новый монумент расположился на проспекте Победы. В пресс-службе правительства Липецкой области рассказали, что идея памятника принадлежит меценатам, которые полностью профинансировали все работы. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об основателе аграрной группы «Зерос» Николае Бобине, а также Валерии Сешенове («Липецкстрой»), Станиславе Каменецком («Металл трейд Липецк») и Евгении Павлове (отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области). Объем инвестиций не раскрывается. Высота скульптуры вместе с постаментом составляет около 10 м, материал монумента — бронза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

«Имя Александра Невского вписано в историю навсегда, это пример для всех поколений, как надо любить Родину, отстаивать ее независимость и беречь ее народ»,— отметил присутствовавший на церемонии открытия губернатор Игорь Артамонов.

Открытие приурочено ко дню памяти правителя, который отмечают 12 сентября. Дата установлена в честь перенесения его мощей из Владимира в Санкт-Петербург в 1724 году.

Валерия Розбот