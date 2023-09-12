В Темрюкском районе туристы нашли ящик с минами на берегу моря

Туристы обнаружили ящик с минометными минами на берегу моря в курортном поселке Веселовка Темрюкского района. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края

По данным ведомства, внутри прогнившего ящика находились десять 50-мм снарядов.

В общей сложности за две минувшие недели в крае уничтожили не менее 20 взрывоопасных боеприпасов. Среди них разнокалиберные мины, два артиллерийских снаряда и одна авиационная бомба, найденная в ходе обработки сельхозугодий в хуторе Красный Крымского района.

Анастасия Донскова

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