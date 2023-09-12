На юго-западе Петербурга начались работы по очистке Дудергофского канала

В Красносельском районе Петербурга началась комплексная работа по очистке Дудергофского канала — вдоль улицы Катерников и Петергофского шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в настоящий момент на объекте ведется подготовительный этап — специалисты проверяют водный объект на наличие взрывоопасных предметов и извлекают со дна крупногабаритный мусор. После этого к делу приступит тяжелая техника — многочерпаковый земснаряд очистит 1200 метров русла от донных отложений. Предполагается, что работы продлятся до 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора зафиксировало факт загрязнения реки Славянки в Пушкинском районе Петербурга.

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