Росприроднадзор зафиксировал загрязнение реки Славянки в Петербурге

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку после появления информации о загрязнении реки Славянки в Пушкинском районе Петербурга.

Как сообщили в надзорном ведомстве 8 сентября, по итогам обследования реки и ее притоков и отбора проб было установлено, что сточные воды белесого цвета поступали в реку из ручья, а в ручей через выпуск сточных вод Слав – 11, находящийся на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». При этом на момент осмотра сброс загрязненных стоков не осуществлялся.

В сообщении уточняется, что в настоящий момент специалисты Водоканала проводят работу по поиску абонентов, допустивших сброс загрязненных стоков в сети.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Росприроднадзор обратился в суд из-за загрязнения реки Перовки в Выборгском районе Ленобласти.

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