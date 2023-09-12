Полицию не пускают в «милицейский долгострой»

Как стало известно «Ъ-Юг», застройщик «Инвестрадиострой» потребовал в суде прекратить свои обязательства перед ГУ МВД по Ростовской области о передаче квартир в доме на пр. Нагибина, 38. Застройщик заявляет, что это обязательство в принципе неисполнимо, поэтому предлагает полицейскому ведомству найти другой способ реализации своего права на недвижимость. Юристы говорят, что ГУ МВД взамен получения 20 квартир может претендовать на денежную компенсацию их стоимости.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ Юг» Фото: «Ъ Юг»

ООО «Инвестрадиострой» заявило в арбитражный суд иск к ГУ МВД по Ростовской области с требованием признать прекратившимся обязательство ООО по передаче ГУ квартир в многоэтажке на пр. Нагибина, 38 в Ростове. Как заявил застройщик, обязательство должно быть прекращено, поскольку его невозможно исполнить. В связи с этим «Инвестрадиострой» просит суд заставить ГУ избрать другой способ реализации права на долю в объекте. Об этом сообщается на сайте суда.

19-этажный многоквартирный дом на пр. Нагибина, 38 был сдан в эксплуатацию «Инвестрадиостроем» в 2022 году. Застройщик позиционирует объект как ЖК бизнес-класса под названием Lime city. В Ростове дом также известен как «милицейский долгострой».

ГУ МВД по Ростовской области добивается от «Инвестрадиостроя» передачи 20 квартир в Lime city.

Претензии полицейского ведомства происходят из истории, которая началась еще в 2003 году. Тогда ГУ инициировало строительство 240-квартирного жилого дома. По договору с управлением, возведением многоэтажки занялось ООО «СевкавНИПИагропром». Предполагалось, что часть помещений в новом доме получит полицейское ведомство, а остальные будут проданы частным дольщикам в виде квартир на этапе строительства. ГУ планировало использовать строящиеся помещения для размещения своих структурных подразделений.

Однако «СевкавНИПИагропром» не смог закончить стройку, и в 2006 году его заменило ООО «СК “Гарант строй”», которое приняло на себя все обязательства перед дольщиками.

Новый партнер управления МВД также не смог довести проект до конца, так как в 2015 году обанкротился. В рамках процедуры банкротства «Гарант строя» незавершенный объект в степени готовности 20% был выставлен на торги с обременением для покупателя по предоставлению дольщикам квартир или денежных компенсаций. Покупателем стал «Инвестрадиострой». В 2022 году компания завершила строительство проблемного дома и объявила о продаже квартир.

ГУ МВД как соинвестор потребовало часть помещений в многоэтажке.

Застройщик заявил, что требование невозможно исполнить, поскольку по ходу строительства произошло изменение первоначального проекта, и в построенном доме таких помещений нет.

Тогда полицейское ведомство обратилось в арбитражный суд с претензией на 20 квартир (рассматривается в настоящее время). Заявление «Инвестрадиостроя» об избрании другого способа защиты права на недвижимость стало встречным иском.

«Наиболее очевидным способом защиты прав в такой ситуации является выплата суммы, равной стоимости недвижимого имущества, которое ГУ МВД требует передать», - считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Однокомнатная квартира в Lime city площадью 70 кв. м в мае продавалась застройщиком за 6,5 млн руб.

ООО «Инвестрадиострой» зарегистрировано в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредитель ООО — Петрос Думикян.

Вадим Водолазов