Производственную зону «Ломоносовская» в Петербурге переведут в разряд рекреационных

Комиссия по подготовке изменений в Генплан Санкт-Петербурга приняла решение учесть предложение петербуржцев об изменении функционального зонирования производственной зоны «Ломоносовская».

Как следует из протокола заседания комиссии, на который 12 сентября обратил внимание «Закс.ру», речь идет о переводе «Ломоносовской» в разряд «Р2» — зона озелененных территорий общего пользования. Комиссия учла предложение в собственной редакции. Какой именно, в документе не уточняется.

Ранее функциональное зонирование «Ломоносовской» предлагалось изменить еще в 2021 году, однако комиссия по Генплану отклонила это предложение. На данной территории планировалось построить мусорозжигающий завод.

«Ъ-СПб» писал, что в начале сентября комиссия отказала комитету по промышленной политике, инновациям и торговле в строительстве технопарка и объектов социальной инфраструктуры в Полюстрово.

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