По каким адресам не будет воды в Липецке 13 сентября

13 сентября в связи с проведением ремонтных работ с 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду по следующим адресам:

ул. Ярославская 13,19; ул. Светлова 31,31а,29,29а,26; ул. Писарева, 37; частный сектор: ул. Светлова, ул. Бурлакова, ул. Добровская, ул. Тихая, ул. Патриотическая, ул. Р. Зорге, Ярославская, Олимпийская, ул. Варшавская, ул. Дачная, ул. Постышева, ул. Писарева;

- ул. Ангарская, 3, 5, 7, 9, 11, 4(школа), 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31; пер. Рудный, 2, 4, 6, 6а, 7, 9, 9а(Д/с№110), 11, 13, 15, 17, 1, 3, 5, 1/1(МЧС); ул. Детская, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 2б, 2в(С/ш№6), 9, 11; ул. Монтажников, 1, 3, 3а(Больница), 2, 4, 5, 6, 3а к.1(Поликлиника); ул. Геологическая, 2, 2а, 2б, 1, 3, 4, 5, 5а, 7; ул. Металлистов, 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5; ул. Юношеская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12(Д/с№127), 14, 16, 18, 19, 21, 21а(Поликлиника), 18, 18а, 18б, 18г, 19, 23а, 44, 49, 45, 47,57а,59. ул. Ударников, 8, 5, 7а, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21(С/ш№23), 22, 23, 24, 26; ул. Ново-Весовая, 19, 18, 20, 21, 22, 23; частный сектор: ул. Паровозная, ул. Поселковая, ул. Ударников, ул. Жактовская, ул. Рудничная, ул. Рябиновая, ул. Солнечная. ул. Смирнова, ул. Городовикова, ул. Медицинская, ул. Минская, пер. Клеверный, пер. Дружный, пер. Чистый, пер. Любимый, пер. Технологический, пер. Бытовой, пер. Ландшафтный, ул. Шахматная, ул. Автодорожная, ул. пер. Усадебный; ул. Маргелова, ул. Взлетная, ул. Романовская, ул. Коттеджная, пер. Туманный, ул. Юношеская, ул. Ново-Весовая, ул. Базарная, ул. Почтовая, пер. Сырский, ул. Исполкомовская, ул. Техническая, ул. Прудная; кот. «Липецкие Узоры»; ЦТП Детская; ЦТП Юношеская;

ул. Первомайская, 63а, 59а; ул. Советская, 7; ул. Коммунальная, 4; ул. Фрунзе, 4.