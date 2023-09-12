После обращения депутата Хинштейна прокуратура обжаловала приговор по делу о гибели 44 человек от поддельного алкоголя

Прокуратура Свердловской области обжалует приговор по уголовному делу о гибели 44 человек из-за отравления поддельным алкоголем после обращения руководителя комитета Госдумы РФ по информационной политике Александра Хинштейна в Генпрокуратуру РФ, заявил он в своем телеграм-канале.

По словам господина Хинштейна, он обратился в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать решение суда, ввиду его необоснованной мягкости. «Считаю вынесенный приговор — незаконным, несправедливым и несоразмерным содеянному»,— писал он в своем телеграм-канале ранее.

В итоге прокуратура Свердловской области направила соответствующее апелляционное заявление в областной суд.

Напомним, шестеро из семерых подсудимых были отправлены в колонию общего режима на сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет. Продавщица Татьяна Васильева, полностью признавшая вину, получила условный срок. При этом гособвинение запрашивало для подсудимых лишение свободы на срок до 10 лет.

Массовое отравление контрафактным алкоголем, произошло осенью 2021 года в Екатеринбурге. Употребление напитка вызвало отравление у 51 человека, 44 из них вскоре скончались. Преступная группа занималась незаконным приобретением, хранением и сбытом алкоголя с лета 2020 по осень 2021 года, продавая товар на Ботаническом рынке в Чкаловском районе.

Ева Коршунова

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