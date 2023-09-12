Госдолг Кубани за месяц снизился на 2%

Госдолг Кубани за месяц сократился на 2,02% — со 111,5 млрд (по данным на 15 августа 2023 года) до 109,3 млрд руб. Сведения об этом опубликованы на портале Министерства финансов Краснодарского края.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Согласно сведениям, актуализированным на 9 сентября текущего года, основной объем долга региона составляют бюджетные займы общим объемом 90,3 млрд руб.
По данным на 1 января 2023 года, задолженность края достигала 112,5 млрд руб. В августе минфин Кубани выплатил держателям облигаций не менее 3 млрд руб. по бумагам 2017 и 2019 года. В начале сентября текущего года министерство выплатило еще 2,6 млрд руб. по облигациям 2018 года.
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