Госдолг Кубани за месяц снизился на 2%

Госдолг Кубани за месяц сократился на 2,02% — со 111,5 млрд (по данным на 15 августа 2023 года) до 109,3 млрд руб. Сведения об этом опубликованы на портале Министерства финансов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно сведениям, актуализированным на 9 сентября текущего года, основной объем долга региона составляют бюджетные займы общим объемом 90,3 млрд руб.

По данным на 1 января 2023 года, задолженность края достигала 112,5 млрд руб. В августе минфин Кубани выплатил держателям облигаций не менее 3 млрд руб. по бумагам 2017 и 2019 года. В начале сентября текущего года министерство выплатило еще 2,6 млрд руб. по облигациям 2018 года.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram