В Краснодаре объявили итоги довыборов депутатов Гордумы

В Краснодаре объявили итоги дополнительных выборов депутатов городской Думы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По одномандатным избирательным округам в Гордуму избраны Дмитрий Инаятов (12-й округ), Павел Шапошников (15-й округ), Сергей Лузинов (19-й округ), Константин Семернин (24-й округ) и Юрий Костомаха (33-й округ).

По итогам двух дней голосования 9 и 10 сентября итоговая явка избирателей в Краснодаре составила 18,2%. Решением Территориальной избирательной комиссии выборы признаны состоявшимися.

Анастасия Донскова

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