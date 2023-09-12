Спрос на гостиницы и апартаменты Крыма за год упал на 60%

Спрос на размещение в гостиницах и апартаментах Крыма летом текущего года снизился на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса бронирования Ostrovok.ru.

Наибольшее снижение показателя зафиксировано в Евпатории (-21%). Средняя стоимость размещения на курорте составила 3,8 тыс. руб. Рост отмечен в Феодосии и Ялте, где показатель за год увеличился на 3%.

Эксперты связывают динамику спроса с геополитической обстановкой. В то же время сразу несколько платформ онлайн-бронирования жилья зафиксировали снижение стоимости проживания в отелях крымских курортов.

По альтернативным курортным направлениям зафиксирован рост спроса. Так, лидером по динамике стал Каспийск, где спрос на проживание в средствах размещения вырос на 89%.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), нынешним летом крымские отели снизили цены на проживание на 20–40% из-за низкого спроса.

Анастасия Донскова

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