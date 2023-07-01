В Крыму отели снизили цены для туристов до 40%

Загрузка отелей в Крыму, в июне не превышавшая 50%, может в июле-августе увеличится на фоне большой загруженности курортов Краснодарского края, пишет ТАСС со ссылкой на главу Российского союза туриндустрии Илью Уманского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

При этом крымские отели снизили цены на проживание на 20-40% из низкого спроса, приводят данные эксперты и участники туристического рынка.

Как отметил господин Уманский, загруженность отелей в Крыму летом в этом году может достичь показателей в 70-80%. Это даст возможность оставшиеся летние месяцы «пройти с некоторой доходностью».

даже при благоприятной ситуации в июле–августе туристической отрасли в Крыму потребуется дополнительная поддержка,

Однако глава Российского союза туриндустрии признает, что даже при позитивном развитии ситуации в июле–августе туристической отрасли на полуострове будет необходима дополнительная поддержка

— Мы рассчитываем, что увеличение туристического потока в Крым будет. Краснодарский край выходит на свои пиковые значения. Это сказывается и на отсутствии мест, и на повышении цен»,— прокомментировал господин Уманский.

По мнению эксперта, Крым в этом отношении формирует довольно привлекательное ценообразование, которое обусловлено недостаточным спросом.

Андрей Пугачев

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