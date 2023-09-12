Капитан танкера Altai осужден за незаконную поставку нефти на Украину

Ленинский районный суд Новороссийска признал Александра Валеева, бывшего капитана теплохода Altai, виновным в незаконном перемещении через таможенную границу ТС стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. В 2020 году Altai по подложным документам перевез на Украину 80 тыс. т нефти, загруженной в порту Новороссийск.

Приговором установлено, что капитан Валеев предоставил таможенникам документы о том, что пунктом назначения и выгрузки нефти якобы является порт Аугуста (Италия). На самом деле танкер Altai направился в порт Южный (Украина), где и была произведена выгрузка. При этом Александру Валееву было известно, что вывоз сырой нефти из Российской Федерации в Республику Украина запрещен. Стоимость незаконно вывезенной из России партии сырья превысила 2 млрд руб. Капитан Валеев действовал по указанию лица, установить которое следствию не удалось.

Приговором суда Александру Валееву назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар