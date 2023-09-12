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С двух нижегородцев долги по алиментам взыскали с жалования за участие в СВО

Судебные приставы взыскали с двух жителей Нижнего Новгорода долги по алиментам с жалования, полученного за участие в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным управления, два жителя Московского района накопили долги по алиментам на 560 и 310 тыс. руб. Добровольно алименты они не выплачивали, а официального заработка не имели. После возбуждения исполнительного производства выяснилось, что оба мужчины отправились служить в зону проведения специальной военной операции. В связи по месту их службы были направлены исполнительные документы для взыскания алиментных платежей.

Часть долга была погашена. Оставшуюся задолженность нижегородцы полностью погасили, вернувшись домой.

Андрей Репин

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