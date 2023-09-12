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Аэропорт Сочи выделит на установку видеонаблюдения 80,4 млн рублей

Международный аэропорт Сочи направит за установку новых камер видеонаблюдения 80,4 млн руб. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, монтажные работы будут оплачены из собственных средств аэропорта.

Новые видеокамеры должны установить в зале повышенной комфортности, на острове регистрации пассажиров VIP-терминала и в бизнес-зале.

Заявки от компаний будут приниматься до 20 сентября 2023 года. Победителя выберут 20 октября. Срок сдачи работ — 12 месяцев со дня заключения контракта.

Георгий Ефименко

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