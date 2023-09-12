Аграрии Кубани приступили к уборке риса

В Краснодарском крае началась уборка риса, в текущем году этой культурой засеяны 109,5 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации региона. Всего на Кубани рисовые оросительные системы занимают 120 тыс. га, в прошлом году посевные площади сократились до 92 тыс. га из-за аварии на Федоровском гидроузле, которая произошла в апреле 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Посевная кампания у кубанских рисоводов в текущем году оказалась более успешной, чем прошлогодняя, так как гидротехникам удалось укрепить временную дамбу на реке Кубань на месте разрушенной плотины Федоровского гидроузла, что дало возможность лучше контролировать сброс воды на рисовые чеки. В 2022 году валовый сбор риса в Краснодарском крае составил 650 тыс. т, прогноз на урождай текущего года является более оптимистичным.

Специалисты утверждают, что нынешний урожай кубанского риса закроет собственную потребность региона и других субъектов России. Краснодарский край производит 70% российского риса. Выращиванием этой культуры занимаются около ста хозяйств.

Анна Перова, Краснодар