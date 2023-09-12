В Пензе саратовчанку обвиняют в миллионном мошенничестве

В Пензенской области саратовчанка получила 1,5 млн руб., пообещав потерпевшему прекращение уголовного преследования. Об этом сообщили в пресс-службе УСФБ по Пензенской области.

По словам силовиков, фигурантка рассказывала потерпевшему о связях в правоохранительных органах и возможности прекратить заведенное в отношении того уголовное дело за счет денег. Помимо того, гражданка обещала в обход процедуры оформить удостоверение на управление водным транспортом и автомобилем.

В ФСБ сообщают, что описанными возможностями женщина не обладала — ей предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). По соответствующей статьей ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Никита Маркелов

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