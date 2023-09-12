Приземление в полевых условиях

Полиция оцепила место аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском, к селу Убинское стянуты сотрудники экстренных служб. Они намерены вести следственные действия и в ночное время тоже. Во вторник, 12 сентября, следовавший рейсом Сочи-Омск самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил здесь экстренную посадку на грунт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом сам лайнер выглядит не сильно пострадавшим, существенных разрушений нет, рассказал корреспондент издания “Ъ-Сибирь” Владислав Некрасов:

«Радиус оцепления вокруг самолета — порядка 10 м. На месте работают Следственный комитет, МЧС, полиция. Самолет без явных каких-то повреждений, правда, во время второго касания с землей у него отлетела нижняя часть элемента, который открывается для выпуска шасси.

Всего лайнер во время экстренного торможения проехал порядка 2 км по этому пшеничному полю и оставил борозду глубиной 30 см.

Известно, что на борту находилось 165 человек, включая членов экипажа. Пассажиры уже на пути домой в Новосибирск и Омск. Был организован транспорт, для людей специально выделили электричку, рейсовые автобусы. Никто не пострадал, все службы сработали грамотно.

Мне удалось поговорить с некоторыми из тех, кто был в самолете. Люди пребывали в таком состоянии эйфории, страха, адреналина. Кто-то говорил, что был готов к разному исходу, но все безумно счастливы, что все хорошо закончилось. И, конечно, много слов благодарности звучало в адрес пилотов.

Мы также разговаривали с представителями прокуратуры и СК. Они сказали, что пока следственные действия на месте происшествия не закончатся, самолет не сдвинется с места. Планируется, что они будут вестись порядка двух дней, этого срока должно быть достаточно для того, чтобы установить реальные причины произошедшего».

Ранее сообщалось, что во время полета борт не смог сесть в пункте назначения, пошел на второй круг и запросил у диспетчера посадку в аэропорту Новосибирска, но в итоге ее пришлось осуществить в поле.

Глава авиакомпании Сергей Скуратов уже заявил, что причиной инцидента стал отказ гидросистемы. Вылетая в рейс, самолет был полностью исправен, заверил журналистов гендиректор «Уральских авиалиний»:

«Первое, что сделал центр технического обслуживания, — отследил все виды работ, которые на нем проводились. Все в порядке. Нормальный, боевой, рабочий самолет, который мы когда-то купили в Соединенных Штатах. "Уральские авиалинии" эксплуатируют только исправные самолеты. Все работы выполняются в плановом порядке, через определенное количество часов самолет останавливается, и выполняются определенные виды работ. По-другому он в воздух не поднимется. Санкции отразились на сложностях поставки этих запчастей. Мы постараемся его восстановить. Как мы его будем транспортировать оттуда? Не знаю. Но в мировой практике были такие случаи: отцепляются крылья, двигатели, и как-то это все перевозится. Будем думать».

В системе гидравлики самолета есть несколько дублирующих элементов. В случае с Airbus А320 вряд ли их отказ привел бы к аварийной посадке.

Возможно, были и другие неисправности, например, в шасси, предположил основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков:

«Гидравлика является частью системы управления, и ее полный отказ приводит к тому, что самолет практически не контролируется. Лишь вопрос времени, когда он упадет и разобьется.

Риски были самые максимальные, вплоть до катастрофы, гибели всех пассажиров и членов экипажа.

Сама гидросистема состоит, условно, из четырех резервных каналов, и отказ одного из них не является критическим, так как оставшиеся работают параллельно и исполняют ту же задачу.

В расшифровке радиоэфира было упоминание про отказ передней стойки шасси, что она неуправляемая. Возможно, это тоже являлось признаком, что система отказала, и привело к решению совершать аварийную посадку не на полосу, а в поле.

Подобный случай, я бы назвал скорее уникальным, чем нормальным, что самолет сел, и никто не погиб.

Вместе с тем отказ гидросистемы на самолетах такого класса, как Airbus A320, одном из самых надежных лайнеров в мире в своем классе, — довольно редкое явление либо явление, которое выявляется еще на стадии предполетной проверки. Это так называемый невылетной дефект, то есть отказ произошел в воздухе.

Причин может быть много: недостаточное техническое обслуживание или, например, некачественное; может, запчасти были заменены в нарушении регламентов, или были поставлены компоненты ненадлежащего качества».

Сообщается, что за медицинской помощью обратились пять человек, которые находились на борту лайнера. Региональный Минздрав сообщил, что жалобы были на ушибы, повышение артериального давления и приступы бронхиальной астмы. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали.

Все пассажиры отмечали слаженную работу экипажа и наземных служб.

Росавиация начала расследование причин и обстоятельств авиационного инцидента. В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Между тем в августе 2019 года борт той же авиакомпании — «Уральские авиалинии» — аварийно сел на кукурузное поле. У лайнера во время взлета отказали оба двигателя. Все 233 человека, находившиеся на борту лайнера, выжили.

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Светлана Белова