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Минпросвещения РФ займется скандалом с отсутствием школы в селе Оренбуржья

Обращение с просьбой помочь в строительстве новой школы для детей села Ивановка Оренбургской области направлено губернатору Денису Паслеру и Министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Документы адресовала чиновникам председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Об этом депутат сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Речь идет о строительстве новой школы на территории жилого комплекса "Приуралье" с. Ивановка Оренбургского района. Родители, проживающие в этом жилом комплексе, неоднократно обращались лично к губернатору. Однако профильное министерство, которому было поручено рассмотреть сложившуюся ситуацию, так и не решило проблему»,— говорится в сообщении.

По информации депутата, стройка школы на территории ЖК не была запланирована до текущего года. В связи с этим в сентябре текущего года жители ЖК записали открытое видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь с решением проблемы.

Ранее стало известно о том, что руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман проведет проверку по факту видеообращения жителей региона о нехватке мест в Оренбургском районе. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Георгий Портнов

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