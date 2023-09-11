Скандал с нехваткой мест в школе Оренбуржья дошел до СК РФ

Руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман проведет проверку по факту видеообращения жителей региона о нехватке мест в Оренбургском районе. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В СМИ размещено видеообращение жителей Оренбургской области по вопросу нехватки мест в образовательных учреждениях. Жильцы ЖК "Приуралье" в Оренбургском районе сообщили об отсутствии школы в их микрорайоне, в связи с чем дети вынуждены добираться в образовательные учреждения, расположенные на значительном удалении от места их проживания»,— говорится в сообщении.

По словам жителей, ближайшая к ним школа переполнена более чем вдвое. При этом школьные автобусы не справляются с числом детей, и большинству приходится добираться до учреждения самостоятельно.

Ранее стало известно о том, что СУ СК РФ по Оренбургской области повторно возбудит уголовное дело из-за ситуации с отсутствием ремонта в квартире местной жительницы 92 лет. Также в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе и результатах его расследования.

Георгий Портнов