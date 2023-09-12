В суд поступил иск о банкротстве АО «Орловский завод силикатного кирпича»

В арбитражный суд Орловской области поступил иск о банкротстве от АО «Орловский завод силикатного кирпича» (ОЗСК), следует из документов суда. Иск пока не принят к производству. Как пояснил акционер предприятия Владислав Кузьмин (в прошлом топ-менеджер строительной ГК «Инстеп»), у юрлица сформировалась техническая задолженность в размере чуть более 10 млн руб., в ближайшее время ее планируется полностью погасить. Само юрлицо, впрочем, по его словам, уже около полугода не ведет деятельности

По данным Kartoteka.ru, АО «Орловский завод силикатного кирпича» зарегистрировано в Ливенском районе Орловской области в 1992 году. Выручка компании за 2022 год снизилась на 29%, до 162 млн руб., чистый убыток уменьшился на 5% и составил 33 млн руб. Гендиректор с 30 августа — Василий Кочержин. Актуальные данные об учредителях в ЕГРЮЛ отсутствуют.

Ранее завод принадлежал структурам бизнесмена Анатолия Шмыгалева. В конце 2011 года тогда еще подконтрольное господину Шмыгалеву воронежское ООО «Инвестиционная палата» выкупило основных производителей силикатного кирпича в Орловской области: ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» и ООО «Ливныстрой». Их совокупная мощность позволяла выпускать 200 млн кирпича в год. В 2017 году основное производство с площадки Орловского завода силикатного кирпича было перенесено в его ливенский филиал.

В строительную группу «Инстеп» Анатолия Шмыгалева входили также три завода железобетонных конструкций в Лисках, Воронеже и Курске. Некоторое время господин Шмыгалев владел частью акций АО «Воронежский комбинат строительных материалов», которые в июле 2023 года были выкуплены брянским бизнесменом Алексеем Филиным.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ-Черноземье» «Время собирать кирпичи».

Мария Старикова