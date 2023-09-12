Для мужчины, убившего человека в парке УрГУПСа, запросили пожизненный срок

Гособвинение запросили пожизненное лишение свободы для 44-летнего екатеринбуржца Руслана Закирова, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство и разбойном нападении на территории парка УрГУПСа. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью сокрытия другого преступления), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление), чч. 2, 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Напомним, вечером 12 июня 2022 года в лесопарковой зоны ФГБОУ ВО «УрГУПС» обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с 56-летним мужчиной и похитил у него рыболовную удочку, и скрылся. Позже, заметив, что владелец удочки начал его искать по парку, мужчина спрятался в кустах, а потом напал на своего знакомого и нанес ему не меньше четырех ударов «колото-режущим предметом» в шею и грудь. Во время этого обвиняемый заметил мужчину, который стал случайным свидетелем преступления. Чтобы скрыть следы, Закиров догнал очевидца и ударил его острым предметом в шею и в область ребер. В результате чего 39-летний мужчина скончался на месте.

Обвиняемый, взяв имущество убитого и потерпевшего, хотел скрыться с места происшествия, но заметил проходящую мимо 21-летнюю девушку. Он попытался выхватить у нее сумочку, но девушка оказал сопротивление и убежала.

«В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части срока – в исправительной колонии особого режима»,— прокомментировали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Ранее в полиции сообщали, что нападавшего удалось задержать спустя два дня после инцидента. Выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. В начале 2000-х он был приговорен к 15 годам колонии за убийство.

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