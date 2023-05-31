В Екатеринбурге начнут судить рецидивиста за убийство прохожего в парке УрГУПС

Свердловский областной суд начнет рассматривать уголовное дело 43-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве прохожего и избиении рыбака в парке УрГУПС. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ему инкриминируют убийство (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ).

По данным следствия, 12 июня 2022 года пьяный мужчина в парке УрГУПС похитил у пожилого рыбака удочку. Когда он заметил пропажу, то начал преследовать похитителя. Обвиняемый неожиданно напал на рыбака с ножом, ударив его в шею и грудь. Потерпевший отдал мужчине сотовый телефон и деньги. За пожилого екатеринбуржца заступился прохожий, которому нападавший нанес смертельный удар в область шеи и скрылся. Жизнь рыбака удалось спасти врачам.

В тот же вечер обвиняемый напал на 21-летнюю студентку, которая проходила по парку. Мужчина, угрожая ножом, попытался отобрать у нее сумку. Однако девушка смогла отбиться от него и убежать.

Глава пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщил, что нападавшего удалось задержать спустя два дня после инцидента в ходе масштабных оперативно-розыскных мероприятий. В итоге силовики выяснили, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. В начале 2000-х он был приговорен к 15 годам колонии за убийство. Тогда он тоже использовал в качестве оружия нож.

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