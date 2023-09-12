Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварийной дороги в деревне Удмуртии

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за отсутствия транспортного сообщения с деревеней Можвай в Удмуртии. Причиной стало обращение жителя, после чего ситуация получила распространение в соцсетях. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, дорога до деревни находится в аварийном состоянии, а из-за ее недостаточной ширины здесь нет автобусного сообщения. В результате этого жители, в числе которых также школьники и пенсионеры, вынуждены добираться до ближайшей остановки пешком. Располагается она в 3 км.

При этом жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако результатов это не дало. Ранее по итогам проверки в следственном управления СК России по Удмуртии отказали в возбуждении уголовного дела.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального ведомства Рустаму Тугушеву возбудить уголовное дело, а также представить доклад об установленных обстоятельствах. По завершении расследования поручено отчитаться о его результатах.