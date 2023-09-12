В Ростовской области иностранец осужден за перевозку 1,6 килограмма наркотиков

Зерноградский городской суд признал Ильхамжана Садирова виновным незаконном сбыте наркотиков, и назначил мужчине наказание в виде девяти лет заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. По информации источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, осужденный — гражданин Казахстана.

Ильхамжан Садиров был задержан в Ростовской области при попытке доставки в регион партии метилэфедрона весом 1,6 кг. Мужчина пытался провезти наркотик на автомобиле для дальнейшего сбыта посредством закладок.

«Указанная партия наркотических средств изъята, а на основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом ОМВД России по Зерноградскому району Ростовской области в отношении Ильхамжана Садирова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов)»,— сообщает пресс-служба УФСБ региона.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, приговорив к заключению. Приговор по делу вступил в законную силу.

Анастасия Назарова