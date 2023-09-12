В Тюмени выявили нарушения при производстве молочной продукции «Золотые луга»

В Тюменской области специалисты регионального Россельхознадзора выявили нарушения при производстве молочной продукции «Золотые луга». Как сообщили в пресс-службе ведомства, продукция производилась из сырья неизвестного происхождения (за исключением сливок).
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным Россельхознадзора, объем выпущенной в августе продукции не соответствует объему сырья, которое было затрачено при производстве. За месяц компания «Меркурий» произвела:
- 48 кг творога (с м. д. ж. 5%) из 5,9 кг сливок (38,0%) 48 кг творога (5%);
- 444 кг снежка (2,5%) из 28,6 кг сливок;
- 1,2 т кефира (1%) из 30 кг сливок;
- 324 кг ряженки 2,5% из 20,9 кг сливок.
Компании объявили предостережение и временно ограничили доступ в федеральную информационную систему «Меркурий». С начала года тюменский Россельхознадзор выявил 43 подобных нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов.
Напомним, в июле силовики начали искать производителя контрафактного сливочного масла, который поставлял свою продукцию в магазины «Магнит», «Светофор» и «Монетка» в Тюмени. Производитель добавлял растительно-жировую массу пальмового масла и продавал продукт, как сливочное масло с маркировкой о соответствии требованиям ГОСТ.