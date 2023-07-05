В Тюмени в сетевых продуктовых магазинах выявили поддельное сливочное масло

Силовики ищут производителя контрафактного сливочного масла, который поставлял свою продукцию в магазины «Магнит», «Светофор» и «Монетка» в Тюмени, сообщил портал 72.ру. По данным издания, контрафакт производителя «Сибирский вкус» может продаваться и в других регионах Уральского федерального округа.

По словам источника портала, производитель добавлял растительно-жировую массу пальмового масла и продавал продукт, как сливочное масло с маркировкой о соответствии требованиям ГОСТ. «Продукт может представлять опасность для жизни и здоровья людей»,— заявил он.

Как сообщило издание, ранее у компании «Сибирский вкус» уже были замечены нарушения в оформлении документации и продаже просроченных товаров. Поддельное сливочное масло продавалось под брендом «Тюменское масло» и «Масло сливочное крестьянское». «Силовики уже предупредили торговые сети, однако те отказались писать заявления на поставщика»,— сказано в сообщении.

Ранее Свердловский Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге фальсифицированное сливочное масло. В продукции краснодарского производителя «Маслосырзавод Славянский» часть молочных жиров была заменена растительными.

Полина Хабарова

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