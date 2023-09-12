Уголовное дело региональных министров будет рассматриваться в Уфе

Верховный суд Башкирии 14 сентября должен определить районный суд Уфы, в котором будут рассматривать уголовное дело в отношении министра туризма республики Рустема Афзалова (занимал должность главы администрации Сибая в 2017-2022 годах) и первого замглавы регионального минтранса Виктора Жулькова. Им инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства (чч. 1, 2 ст. 286 УК РФ).

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По версии следствия, в сентябре 2021 года подсудимые передали ООО «Кизилдорстрой» без проведения торгов работы по ремонту дороги на улице Горького в Сибае стоимостью 9 млн руб. По данным МВД по Башкирии, компания была подконтрольна лицам из числа руководства регионального минтранса. При этом формально контракт был заключен с уфимским ООО «Инфодор-строй», которое переводило деньги за выполненные работы фактическому подрядчику.

Рустем Афзалов, как глава сибайской мэрии, отмечали в пресс-службе МВД по Башкирии, не обеспечил строительный контроль за ходом и результатами работ, из-за чего они были выполнены с грубыми нарушениями госстандартов, что привело к дефектам и недостаткам, устранение которых возможно только через демонтаж и укладку нового асфальта. При этом в целях оплаты работ обвиняемые способствовали выделению денег из бюджета республики.

Кроме того, служащие также незаконно организовали выполнение в мае–июне 2022 года работ по ремонту и асфальтированию участка дороги Сибай-Туяляс на сумму 9,3 млн руб. Работы также выполнял «Кизилдорстрой».

Обвиняемые не признают вину.

4 сентября Сибайский городской суд, где должно было рассматриваться уголовное дело, удовлетворил ходатайство стороны защиты о передаче дела по подсудности. Адвокат Виктора Жулькова Расим Гарифуллин сообщил «Ъ-Уфа», что они просили передать дело на рассмотрение любого районного суда Уфы (расстояние между Уфой и Сибаем около 400 км).

Венера Хисамова

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