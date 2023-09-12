В Красноярском крае супруги пойдут под суд за насилие над приемными детьми

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы Боготольского района, ее 54-летнего супруга и их 23-летнего зятя. Они обвиняются в истязании опекаемых ими детей.

В 2014, 2016 и 2020 году обвиняемая оформила опеку над четырьмя детьми 3-х, 11-ти лет и двумя 8-летними девочками. С момента, когда дети попали в семью, фигуранты систематически избивали их, в том числе, с использованием сторонних предметов (прорезиненным шнуром, деревянной палкой, деревянным прутом).

С апреля прошлого года дети были изъят у опекунов, они прошли курс реабилитации. Сейчас трое девочек попали в другие семьи. Самой старшей из пострадавших исполнилось 18 лет, она учится в колледже.

Обвиняемых поместили под стражу, в настоящее время дело передано в суд.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев