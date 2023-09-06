В Самарской области от укусов клещей пострадали более 3,4 тыс. человек

Свыше 3,4 тыс. жителей Самарской области стали жертвами клещей с начала эпидемического сезона. Среди пострадавших от укусов членистоногих в регионе оказались более 1,1 тыс. детей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом на зараженность вирусом клещевого энцефалита в регионе исследовано 3329 экземпляров, снятых с людей. В 55 из них выявлен антиген вируса (1,7%).

На сегодняшний день в Самарской области от клещей обработана территория площадью более 4,7 тыс. га. Кроме того, в регионе от клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано свыше 14 тыс. человек.

Ранее сообщалось о том, что заболеваемость сифилисом в Самарской области выросла почти в пять раз. В частности, в текущем году в июле в регионе было выявлено 19 случаев заражения, в минувшем году – четыре.

Георгий Портнов