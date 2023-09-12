Мужчина на грузовике пытался разгромить отдел полиции в Дзержинске

В Дзержинске (Нижегородская область) возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигурантом которого стал водитель грузовика с установленным на нем краном-манипулятором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным регионального управления СК РФ, ночью 12 сентября подозреваемый приехал к отделу полиции №2 и несколько раз ударил стрелой крана по дверям и окну. В это время в отделе находились полицейские. После этого подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Следователи устанавливают все обстоятельств происшествия.

В областном ГУ МВД РФ уточнили, что при задержании злоумышленника сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие. После задержания установлено, что мужчина является гражданином Узбекистана, на территории России он находится законно. Нанесенные зданию отдела повреждения в полицейском главке считают незначительными.

Андрей Репин