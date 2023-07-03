В Самаре снесут дом 1940 года постройки

Снос дома на станции Безымянка, 1, планируется в Самаре. Здание было построено в 1940 году. Постановление об изъятии земли с жилыми помещениями для муниципальных нужд опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Речь идет об участке с недвижимостью в Советском районе площадью 709 кв.м. Решение об изъятии объектов принято на основе распоряжения первого замглавы Самары «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».

Ранее стало известно о том, что в Самаре изымут недвижимость для продления ул. Авроры до ул. Ново-Садовой. В рамках работ участок дороги соединят с Московским шоссе и ул. Ново-Садовой.

Георгий Портнов