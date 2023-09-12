Житель Удмуртии похитил золотые украшения у женщины для «снятия порчи»

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 47-летнего рабочего предприятия. Мужчину подозревают в хищении у знакомой ювелирных украшений на 310 тыс. руб. под предлогом снятия порчи, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным следствия, мужчина познакомился с 41-летней потерпевшей в соцсетях летом, после чего они несколько раз виделись лично. В один из таких дней он сообщил своей новой знакомой, что на ее золотые украшения наложена порча и ее необходимо срочно снять. Женщина отдала мужчине несколько золотых колец, браслетов и цепочек, которые он пообещал вернуть после проведения обряда у знахаря.

Однако украшения к владелице не вернулись, а мужчина заблокировал ее в соцсетях. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчину задержали, однако золотые украшения он успел сдать в ломбард, а полученные деньги потратил на личные нужды. С подозреваемого взяли подписку о невыезде, ему грозит до шести лет лишения свободы.