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обновлено 13:21

Пермская художественная галерея начнет работу в новом здании в сентябре 2024 года

Пермская художественная галерея (ПХГ) откроет экспозицию в новом здании в сентябре 2024 года. Об этом порталу «РБК-Пермь» рассказала директор ПХГ Юлия Тавризян. «Очень надеемся, что через год мы откроем первый этаж,— сказала госпожа Тавризян,— уже начнется экспозиция. И потом через каждые два месяца планируется открытие экспозиции за экспозицией. Первой откроем деревянную скульптуру. Очень боимся “сглазить”, но верим, что в новом здании будет хорошо и уютно».

Фото: Евгения Ахмедова

Фото: Евгения Ахмедова

Новое здание галереи строится на ул. Советской, 1, на территории культурного кластера «Завод Шпагина». Общая площадь объекта превысит 20 тыс. кв. м. Наряду с выставочными залами здесь появятся библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. Ввести в строй здание художественной галереи планировалось до конца 2023 года, а первую выставку в новом здании культурного учреждения собирались провести в 2024 году. В июне 2023 года стало известно, что ввод в эксплуатацию нового здания галереи переносится на первый квартал 2024 года.

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