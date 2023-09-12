В башкирском Салавате горит мазутная яма

Сотрудники МЧС тушат пожар в промзоне Салавата (Башкирия). На улице Молодогвардейцев горит неиспользуемая мазутная яма за территорией ООО «Битум».

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, огонь локализован на площади 300 кв. м, угрозы распространения пламени и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается. В ликвидации инцидента участвуют 31 человек и 12 единицы техники.

Как видно на видеозаписях, распространенных в социальных сетях, недалеко от места ЧП находятся железнодорожные вагоны. Пользователи отмечают, что столбы дыма видно за несколько километров.

Наталья Балыкова, Уфа