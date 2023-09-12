Шеф-редактор агентства ЕАН Кириллов покинул должность

Шеф-редактор агентства «Европейско-Азиатские новости» (ЕАН) Александр Кириллов покинул должность. Согласно выходным данным агентства, теперь шеф-редактором ЕАН является Анна Касюкова, которая была директором. Главным редактором в Екатеринбурге указан Артем Рябов, бывший политический обозреватель «Ъ-Урал».

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Александр Кириллов (справа)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Кириллов подтвердил уход из ЕАН, но раскрывать свои дальнейшие профессиональные планы не стал.

Александр Кириллов возглавил ЕАН в апреле 2017 года. До этого он работал в РИА «Ura.ru». В 2018 году получил награду от Союза журналистов России в номинации «За профессиональное мастерство». Является автором сказов «Богдашка Топорок», в которых использован образ предка уральского политика Антона Бакова.

ЕАН — одно из первых информационных агентств Свердловской области, работает с 1992 года.

Николай Яблонский

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