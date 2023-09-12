В Самарской области УФАС проверит продавцов бензина и дизеля на завышение цен

Мелкооптовых продавцов топлива с нефтебаз в Самарской области ждет проверка. Региональное УФАС установит экономическую обоснованность стоимости и другие составляющие конечных цен для потребителей, включая аграриев. Об этом сообщает областной антимонопольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю»,— говорится в сообщении.

Контрольный орган обещает принять меры, если в этом возникнет необходимостью.

Ранее сообщалось о том, что розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 (48,77 р. за л) и дизельное топливо (57,27 р. за л) в Самарской области находятся на уровне ниже среднего по сравнению с другими субъектами Приволжского федерального округа (ПФО). Данные по итогам мониторинга опубликовало региональное УФАС.

Георгий Портнов