УФАС: цены на бензин в Самарской области ниже среднего в ПФО

Розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 (48,77 р. за л) и дизельное топливо (57,27 р. за л) в Самарской области находятся на уровне ниже среднего по сравнению с другими субъектами Приволжского федерального округа (ПФО). Данные по итогам мониторинга опубликовало региональное УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В частности, цена на дизельное топливо в Самарской области ниже, чем в 9 регионах ПФО»,— говорится в сообщении.

Ранее жители региона направили в Самарское УФАС РФ обращения и жалобы на тему роста цен на бензин и дизельное топливо. Управление начало мониторинг и пообещало принять меры, если будут выявлены нарушения.

Ранее стало известно о том, что годовая инфляция в Самарской области увеличилась на 0,85 п.п., до 4,08%. Показатель региона в очередной раз оказался выше аналогичных значений в Приволжском федеральном округе (2,70%) и России в целом (3,25%).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Инфляцию задели санкции».

Георгий Портнов