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Коммерсантъ FM
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«Стать коммерсантом»

Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 41

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, чем может быть полезно дополнительное образование в сфере искусственного интеллекта, доступное по нацпроекту «Цифровая экономика».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Специалисты с компетенциями в сфере искусственного интеллекта сейчас востребованы как никогда. Это и неудивительно с учетом того, насколько широко нейросети охватили повседневность.

Возможность пройти обучение в сфере искусственного интеллекта с господдержкой предусмотрена в федеральном проекте «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Участвовать могут россияне от 18 лет и до пенсионного возраста со средним профессиональным или высшим образованием, а также студенты с достаточным уровнем базовых знаний в IT.

Обучение по востребованным специальностям проходит онлайн, при этом до 90% стоимости оплачивает государство, отмечает руководитель проекта «Искусственный интеллект» Университета 2035 Наталья Минасова: «Обучение длится от 250 академических часов по пяти специальностям — это аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области искусственного интеллекта. Или от 144 академических часов по специальности "Руководитель проекта в области искусственного интеллекта". Таким образом, эти программы длятся не менее трех месяцев, и по завершению слушатель, успешно прошедший обучение и сдавший итоговую аттестацию, получает удостоверение установленного образца. Это документ о повышении квалификации.

Так как это программа дополнительного образования, принять участие в ней могут либо граждане, у которых есть высшее или среднее профессиональное образование, либо студенты, которые учатся сейчас на данных направлениях. Необязательно после этого человек уйдет работать в другую область. Вполне возможно, он будет в дальнейшем применять свои знания в решении тех задач, которые решал и ранее, но более эффективно. Это задачи, связанные с машинным обучением, с аналитикой данных».

По словам экспертов, для получения компетенций в сфере искусственного интеллекта зачастую нужны краткосрочные программы, то есть профессиональная переподготовка для тех, кто хочет дополнительно использовать ИИ в своей работе. Именно на таких программах сейчас обучаются почти 2 тыс. россиян. Всего до конца следующего года обучение пройдут не менее 5,5 тыс. человек.

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