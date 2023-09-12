В Челябинской области с начала года на железной дороге погибло 14 человек

С начала года в Челябинской области в результате наезда подвижного состава и других несчастных случаев на железной дороге травмировано 16 человек, из них 14 – со смертельным исходом, сообщают в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

В Курганской области травмы получили 11 человек, из них девять погибли. В Оренбургской травмировано четверо, все они скончались.

«Особую тревогу вызывают несчастные случаи с подростками. В Челябинской области от наезда подвижного состава и поражения электротоком смертельно травмировано трое несовершеннолетних, в Оренбургской – один подросток»,— сообщают на ЮУЖД.