«Интернет-реклама еще не адаптировалась к новой ответственности»

С 1 сентября вступили в силу новые положения КоАП РФ об ответственности за непередачу информации об интернет-рекламе и ее распространение без специального идентификатора (маркировки). Старший юрист фирмы «Nasonov Pirogov» Дарья Смолина рассказала «Ъ-Приволжье» о том, какая ответственность может ждать предпринимателей за нарушение новых норм и сколько времени у них есть на адаптацию к изменившимся условиям работы.

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— Ответственность предусмотрена значительная — от 100 тыс. руб. для физических лиц, до 200 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и 500 тыс. руб. — для юридических лиц. Перед началом распространения интернет-рекламы все участники цепочки должны передать сведения о ней в реестр, который ведет Роскомнадзор на официальном сайте, или специальному оператору о рекламе, присвоить рекламному материалу особый идентификатор (erid-токен). А в течение месяца после распространения рекламы – передать отчет об исполнении договора. За его непредоставление также введены штрафы.

Предполагаю, что, как минимум, в первый год Роскомнадзор не будет часто применять новые составы правонарушений – участники рынка интернет-рекламы еще не успели адаптироваться к новым обязанностям по передаче оператору данных о рекламе и ее маркировке. Наверняка неизбежно возникнут сложности в квалификации нарушений. Рекламодателям и интернет-ресурсам будет сложно определить необходимость маркировки материалов и передачи информации, поскольку в сети существует множество вариантов продвижения и позиционирования товаров. Не все они являются рекламой.

В ФАС России разъяснили ситуации, когда необходимо соблюдать новые обязанности, а когда нет. Например, рекламой не являются сведения о товарах и услугах, размещенные на официальном сайте, страницах или в социальных сетях производителя или продавца. Или обзор нескольких товаров разных производителей в видеоролике или посте, если основной целью блогера не является продвижение товара на рынке, и он явно не выделяет явно какой-либо товар. Реклама в Telegram должна быть с маркировкой, если мессенджер используется для распространения рекламы широкому кругу через Telegram-каналы.

Важно отметить, что ответственность предусмотрена для всех участников цепочки распространения рекламы – рекламодателей, рекламораспространителей, операторов рекламных систем, обслуживающих программное обеспечение. Таким образом, рекомендуем рекламодателям обязательно включать в договор оказания рекламных услуг соответствующую обязанность исполнителя, посредника или конечного распространителя рекламы. Вместе с этим стоит включить в договор и условия о возмещении потерь в случае привлечения к административной ответственности (ст. 406.1 ГК РФ).