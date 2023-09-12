Жители Удмуртии жалуются на очереди и проблемы с коммуникацией в онкодиспансере

В Удмуртии жители жалуются на работу поликлиники Республиканского онкологического диспансера. Нарекания вызывают очереди, сложность с записью на вторичные приемы и коммуникация между врачами и пациентами, сообщает в Telegram первый замминистра здравоохранения региона Сергей Багин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Сергей Багин Фото: Telegram, Сергей Багин

По его словам, основной причиной сложившейся ситуации стала нехватка врачей-онкологов. Однако «ситуация немного улучшилась» после появления в каждой поликлинике ответственных за запись в учреждение. «С главным врачом онкодиспансера Виктором Заварзиным сегодня обсуждали пути решения проблемы с нехваткой врачей и номерков. Есть предложения, которые можно внедрить в работу»,— рассказал господин Багин.

Напомним, с 30 января в Ижевске попасть на прием к специалисту в Республиканский онкологический диспансер возможно через ответственное лицо в своей поликлинике. Каждому медучреждению выделили квоты в зависимости от количества прикрепленного населения. Такой специалист должен подобрать подходящие для пациента день и время, а также проверить полноту имеющихся анализов и исследований.