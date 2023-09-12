Следователи Югры начали проверку из-за избиения 10-летней девочки группой детей

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) начали проверку из-за избиения в Нефтеюганске 10-летней девочки группой детей. Ребенку диагностировали травму позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Как сообщило издание «КП-Югра», инцидент произошел 9 сентября во дворе одного из жилых домов. По словам мамы девочки, дети, которые избили ее дочь, намного старше ее. «Пострадавшая девочка сказала маме, что ее начали обзывать, а затем один из мальчиков вырвал у нее сумку, а когда девочка попыталась ее забрать, получила несколько ударов. А затем в драку включились наблюдавшие за издевательствами другие подростки»,— сказано в сообщении.

Также по данным газеты, девочка не знает нападавших, так как они убежали, когда приехала скорая помощь. Ее вызвала женщина, которая увидела происходящее в окно. Когда она подбежала, подростки просили девочку сказать, что она упала сама.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полина Хабарова

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