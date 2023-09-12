Экс-сотрудник ГИБД в Волгограде получил 8 лет колонии за взятки и мошенничество

В Волгоградской области суд признал бывшего капитана полиции виновным во взятках (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ — 2 эпизода; ч.6 ст.290 УК РФ — 1 эпизод) и мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ — 2 эпизода). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Суд выяснил, что будучи инспектором ГИБДД, подсудимый получил от предпринимателя более 22 млн руб. за период с мая 2017 по февраль 2019 года. Деньги предназначались за непривлечение сотрудников коммерческой структуры к ответственности за возможные правонарушения на дороге.

По увольнении из органов в марте 2019 года капитан не сообщил потерпевшему о прекращении полномочий и продолжил получать ежемесячные платежи. Таким образом фигурант завладел еще 13 млн руб.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант, будучи сотрудником дорожной полиции получал взятки и от других водителей за освобождение тех от ответственности. Их сумма превысила 1 млн руб, уточняют в СКР.

По итогам заседания суд приговорил бывшего сотрудника к 8 лет и 1 месяц колонии строго режима, а также лишил права занимать должности в органах власти сроком на 4 года, а также звания капитана полиции.

Никита Маркелов

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