На участках трех улиц в Курске вводится одностороннее движение

Одностороннее движение вводится на участках трех улиц в Курске в октябре. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации. Изменения согласованы с ГИБДД и связаны с желанием снизить дорожную напряженность на участках и исключить выезды на встречную полосу движения.

Со 2 октября одностороннее движение будет введено на улице Косухина — от дома №45 до дома №49. «Выезд от ТК “Стройгигант” будет осуществляться так же, как и в данный момент, через автомобильную дорогу по проспекту Надежды Плевицкой»,— добавили в мэрии.

С 16 октября одностороннее движение начнет действовать на улицах Чумаковской (от Дзержинского до Красной Армии) и Овечкина (от Пионеров в сторону Красной Армии, до дома №3 на Овечкина). При этом участок улицы Овечкина от улицы Дзержинского до дома №3 остается с двусторонним движением. А на участке улицы Чумаковской от Красной Армии в сторону Пионеров одностороннее движение теперь будет действовать круглосуточно, а не только с 7:00 до 19:00 в рабочие дни.

Алина Морозова

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