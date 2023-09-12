Росимущество не распоряжалось сгоревшей в Ярославле усадьбой Вахрамеева

Объект культурного наследия федерального значения Усадьба Вахрамеева в Ярославле, в которой произошел пожар, находилась под управлением Военного комиссариата Ярославской области, распоряжаться памятником Росимущество не могло. Об этом сообщили в пресс-службе Росимущества.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар в здании бывшего военкомата произошел 9 сентября. После пожара глава региональной службы ОКН Анна Рожкова заявила, что собственник в лице Росимущества не принял надлежащих мер для вовлечения здания в хозяйственный оборот и его содержания. В ответ на это в Росимуществе пояснили, что здание закреплено за ФКУ «Военный комиссариат Ярославской области», которое подведомственно Минобороны РФ.

«В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, распоряжение имуществом Вооруженных Сил Российской Федерации относится к исключительной компетенции Минобороны России и не входит в круг решаемых Росимуществом задач»,— сообщили в Росимуществе.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия).

Алла Чижова