Директор техникума стал главой Новоспасского района Ульяновской области

Сергей Матвеев назначен на должность главы Новоспасского района. Об этом сообщает правительство Ульяновской области.

Фото: Правительство Ульяновской области

До последнего времени указанный район возглавлял Александр Горбунов.Сергей Матвеев занимал пост директора Новоспасского технологического техникума.

Ранее стало известно о том, что министра спорта Ульяновской области отправляют в отставку. Причина увольнения Рамиля Егорова не называлась. Источник в правительстве региона сказал «Ъ», что, по его данным, господин Егоров будет направлен на другое важное направление работы, связанное со спортом,

Георгий Портнов