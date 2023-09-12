Директор техникума стал главой Новоспасского района Ульяновской области

Сергей Матвеев назначен на должность главы Новоспасского района. Об этом сообщает правительство Ульяновской области.
До последнего времени указанный район возглавлял Александр Горбунов.Сергей Матвеев занимал пост директора Новоспасского технологического техникума.
Ранее стало известно о том, что министра спорта Ульяновской области отправляют в отставку. Причина увольнения Рамиля Егорова не называлась. Источник в правительстве региона сказал «Ъ», что, по его данным, господин Егоров будет направлен на другое важное направление работы, связанное со спортом,